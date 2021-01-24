Пострадавшую от удара силовика петербурженку обещают скоро выписать из больницы

Женщину, которая пострадала в ходе протестов, пока в больнице, однако ее готовят к выписке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные комздрава.

54-летняя жительница Луги попала в больницу после удара бойца ОМОНа.

Начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка лично принес ей извинения.

Как сообщает GazetaSPb, во время несанкционированных митингов в Санкт-Петербурге 23 января пострадали 24 человека. Девять из них получили помощь медиков на месте, другим понадобилась госпитализация. На данный момент почти всех выписали.