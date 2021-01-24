В Петербурге зафксировали самый теплый день

В воскресенье в Санкт-Петербурге может быть установлен очередной суточный рекорд температуры воздуха. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Он напомнил, что в 1904 году температура тоже была плюсовой и составила +4,5 градуса.

Пока в январе 2021 года самым теплым днем была субботу, 23 января - +2,5 градуса.

В ближайшие дни Петербург будет находиться в теплой части обширного циклона - примерно до среды, потом немного похолодает. Все воскресенье будет облачно, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. В некоторых районах возможна гололедица.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление ниже нормы.