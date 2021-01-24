Помощница Давы рассказала, как он живет после расставания с Бузовой

После расставания с популярной певицей Ольгой Бузовой блогер Давид Манукян чувствует себя нормально. Об этом рассказала "КП" помощница Давы.

По ее словам, он «живет своей жизнью». Комментировать разрыв Дава не стал. Помощница отметила, что он занят репетициями для проекта "Танцы со звездами".

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее Ольга Бузова рассказала, что бывший возлюбленный унижал ее и даже бил. Звезда решила прекратить отношения с Манукяном и заблокировала его в соцсетях.

Шоу "Танцы со звездами" стартовало новым сезоном на прошлых выходных.