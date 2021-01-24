Риту Дакоту срочно госпитализировали на Бали

Российская певица Рита Дакота экстренно госпитализирована в клинику на бали. Она рассказала о причинах попадания в больницу на своей странице в Instagram.

У нее случился приступ внезапной острой боли внизу живота, отметила артистка. Медики ввели ей обезболивающее, а после провели обследование и обнаружили два новообразования неизвестного происхождения.

Пока оперировать кисты не нужно, однако рекомендовано избегать стресса и физической активности.

В комментариях пользователи пожелали Дакоте выздоровления.

В Индонезии Рита отдыхает с дочкой Мией и своим бойфрендом Федором.