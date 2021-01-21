Колокольню Морского собора отреставрируют

В Петербурге начинается реставрация колокольни Николо-Богоявленского морского собора. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по госконтролю использованию и охране памятников истории и культуры.

Последние работы там велись в конце 1970-х. Колокольню возвели в середине 18 века.

По данным экспертизы, проведенной в 2019 году, слои краски и штукатурки разошлись, лепной декор загрязнился.

Также внимания требуют факелы-светильники и покрытие купола. Также будут чинить кладку крыльца.

На реставрацию потратят около 114 млн руб. Завершить ее планируется через три года.