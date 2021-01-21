Петербуржцев призвали не разъезжать по городу из-за сильного снегопада

Власти Санкт-Петербурга призывают горожан вечером в четверг как можно меньше ездить по улицам из-за сильного снегопада. Погодное явление будет в нашем городе весь вечер и часть ночи, отмечали синоптики.

По данным пресс-службы Смольного, выпадет 10-15 см сугробов.

Все службы города приведены в готовность. Горожанам рассылают предупреждения по СМС и через экраны в транспорте.

В случае чрезвычайной ситуации можно звонить на общий номер 112, а также на круглосуточный телефон горячей линии ГУ МЧС России по Петербургу — 8 (812) 299-99-99.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе также весь день наблюдался гололед, осложняющий ситуацию для автомобилистов и пешеходов.