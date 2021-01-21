В петербургском метрополитене заменят 320 вагонов к юбилею города

Петербург приобретет 320 новых вагонов для метрополитена к 2023 году. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

В 2020 году город приобрел 40 вагонов. К юбилею города планируется более масштабная замена подвижного состава.

При этом, как напомнил Поляков, в прошлом году Смольный купил 350 новых автобусов и более 140 новых троллейбусов. Также запускают в городе 13 новых составов трамваев.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе продолжается строительство новых станций метро. Так, 15 декабря Смольный выделил на Красносельско-Калининскую линию еще 100 млн руб.