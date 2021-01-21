В Петербурге дюжину депутатов задержали в ходе заседания

В Петербурге в среду вечером задержали 13 депутатов МО Смольнинское. Глава муниципалитета депутатов на собрание не созывал, однако они встретились в досуговом центре, сообщил "Петербургскому дневнику" источник в правоохранительных органах.

Депутаты зашли в помещение, где расположено досуговое учреждение для детей. Сотрудники их попросили удалиться, но народные избранники остались, так что директор центра позвонила в полицию и вскоре депутатов увезли в участок.

В отделе на участников совещания составили протоколы по факту нарушения эпидемиологических требований, отмечает 78.ru.