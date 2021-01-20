Глава муниципалитета Ленобласти заключен под стражу по обвинению в коррупции

Суд Петербурга заключил под стражу главу Кузьмоловского городского поселения Ленобласти по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по области.

Его задержали на днях. По данным следствия, чиновник получил взятку от предпринимателя в виде ремонтных работ в доме общей стоимостью около 2 млн руб. В обмен он обещал свое покровительство.

Чиновник будет находиться под стражей до 12 марта.