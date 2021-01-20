Российский биологи пытался незаконно вывезти из Бразилии лягушек и пауков

Биолог из России пытался вывезти из страны представителей фауныи был задержан полицией в аэропорту бразильского Сан-Паулу.

Как передает ТАСС, в багаже и ручной клади 35-летний ученый прятал ящериц, пауков-птицеедов, лягушек и различных беспозвоночных. Всех их эксперт собрал в различных бразильских местечках. Он направлялся в Петербург.

Похожая ситуация произошла с биологом три года назад в Амстердаме, где его также задержали при попытке вывезти животных из Бразилии.

Россиянину могут предъявить обвинение в контрабанде диких животных и нарушении природоохранного законодательства.