ЗакС предлагает убрать штрафы за вывоз мусора по праздникам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга скорректируют городской закон «Об административных правонарушениях». Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Закон в первом чтении поддержали 37 депутатов.

Предлагается внести поправки в восьмую статью документа, которая касается наказаний за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в выходные и праздничные дни. Например, народные избранники намерены разрешить вывоз твердых коммунальных отходов с 8 до 12 в любой день.

Авторами инициативы выступили депутаты Мария Щербакова и Денис Четырбок.

Ранее за такое нарушение полагался административный штраф за нарушение тишины.