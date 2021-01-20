Петербуржцам не понравились варианты нового логотипа для транспорта

В Петербурге стартовало голосование по выбору нового логотипа городского общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте «Организатора перевозок», проголосовать можно там же.

Итоги интернет-голосования, которое будет идти до 26 января, обещают учесть при определении победителя конкурса.

Всего на суд представлено пять вариантов лого. Первый отсылает смотрящего к гербовой архитектуре и навевает «геральдические образы». Во втором использованы буквы «Т» и «П», напоминая колонны Адмиралтейства. Третий также включает буквы Т и П, которые обозначают «Транспорт Петербурга», выглядит достаточно просто. Четвертый схематично показывает транспортные маршруты. Пятый тоже также использует заглавные буквы, однако в другой компоновке.

Поначалу, первые пару часов, когда 19 января было объявлено голосование на сайте, там была возможность добавить свой ответ в число предложенных вариантов, пишет "Мегаполис". Набежавшие за пару часов скандальные результаты и предложения "найти нормального дизайнера" спешно удалили. В комментариях пользователи просили добавить вариант "Против всех".

Корреспондент "КП" успел заметить вариант ответа "Почему они все такие убогие?", однако сейчас добавлять свой вариант больше нельзя.