Водоканал назвал районы Петербурга, которые больше других смывали в канализацию новогодние салаты

Специалисты Водоканала рассказали об основных причинах засоров канализация Петербурга. По их данным, отметили в пресс-службе предприятия, причиной каждого третьего засора становится сброс в канализацию бытового мусора, влажных салфеток, нерастворимой гигиенической продукции и отходов.

В новогодние праздники засоров становится больше, так как горожане в основном сидят дома.

Больше всего нерастворимого мусора сбрасывают жители в Адмиралтейском и Василеостровском районах, которых в последнее время «догоняет» Петродворцовый.

В центре Петербурга сети проложены с минимальным уклоном и имеют меньше способности к самоочищению, поэтому мусор забивает трубы чаще, чем, например в Красногвардейском и Невском районах.

Самыми сознательными стали жители Фрунзенского района, где всего 6% засоров возникает из-за сброса средств гигиены и бытового мусора.

Как напомнили специалисты Водоканала, в унитаз не должны попадать никакие нерастворимые предметы и крупный бытовой мусор. В целом, бросать туда можно только растворимую туалетную бумагу.