Петербург в начале недели посыпет снегом и укроет льдом

В понедельник, 18 января, в Петербурге ожидается снегопад и гололедица. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по северной столице, температура днем составит около -8 градусов, примерно как и в воскресенье.

В Ленобласти местами опустится до -18.

Ветер юго-западный 3-7 м/с.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в целом в Центральной части России наблюдаются сильные морозы. Синоптики отмечали, что в некоторых областях температуры аномально низкие. Впрочем, такая погода задержится ненадолго и сменится более теплой и комфортной, как и в Петербурге.