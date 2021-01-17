Верхушка башни "Лахта Центра" покрылась льдом

Специалист по аэросъемке из Петербурга Антон Галахов запечатлел ледяную верхушку «Лахта Центр», которая находится на высоте 462 метра.

На снимке пик выглядит словно лесная ель, занесенная снегом.

Созданию такой красоты поспособствовали морозы - ночью температура опускалась до -16 градусов. А на высоте температура могла быть еще ниже.

Как пишет АБН, намерзание могло произойти из-за облаков, которые опустились до уровня верхушки башни. Водяной пар и микрокристаллы льда осели на конструкциях, после чего превратились в изморозь.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в европейской части России в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы, а в Петербурге - наоборот, потепление.