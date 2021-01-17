На большей части России ожидают аномальные холода, а в Петербурге - потепление

Гидрометцентр выпустил предупреждение об «аномально холодной погоде» на большей части России. Как пишет РИА Новости, на европейской территории страны возможно отклонение примерно на 15 градусов ниже нормы, на азиатской — на 18, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ЦФО и ПФО ожидается -20...-30 градусов до 20 января.

В СЗФО ожидается отклонение от нормы на 7-15 градусов.

Потепление до температур, близких к нулю, придет в центр европейской части России к концу следующей рабочей недели.

Между тем, как писал Санкт-Петербург.ру, для нашего города синоптики прогнозировали потепление в воскресенье: в городе ожидается небольшой снег и до -7 градусов.