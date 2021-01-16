Физик объяснил явление краснодарского "нетающего" снега

Краснодарский нетающий снег - вовсе не чудо природы. Об этом рассказал "Говорит Москва" доктор физико-математических наук, академик РАН Владислав Михалевич.

По его словам, явление объясняется физическими свойствами снежинок. Например, если начать жечь зажигалкой ложку или вилку, она не расплавится. Так же и со снежком, который попал на видео. При горении начинают образовываться частицы сажи, которые покрывают отдельным слоем снег, рассказал Михалевич.

Напомним, в краснодарском поселке местные жители делали снежки и потом пытались их растопить, однако они только чернеют.

Авторы ролика отметили, что выпавший снег не тает даже при плюсовой температуре.

Запись опубликована Telegram-канале радиостанции.