Температура в Петербурге отклонилась от нормы на 10 градусов

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в субботу будет опускаться до -14...-15 градусов, а в Ленобласти - до -20. Такие показатели на 9-10 градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

16 января не ожидаетмя снега, однако будет облачно.

Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее на официальном сайте администрации Петербурга опубликовали список мест размещения купелей для крещенских купаний. В зависимости от погоды места расположения и время работы купелей могут быть скорректированы.