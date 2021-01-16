Россиянам в новогодние праздники чаще всего доставляли хлеб, воду и молоко

Жители различных российских городов чаще всего заказывали доставку самых распространенных продуктов в новогодние праздники. Как сообщили специалисты сервиса доставки «Самокат», самыми популярными продуктами стали белый хлеб, вода и молоко.

В первой десятке самых заказываемых 1 января продуктов также оказались лапша быстрого приготовления, сладкая газировка, мандарины, мороженое, круассаны с малиной и миндалем, чипсы и куриные яйца.

Кроме того, повышенным спросом по сравнению с декабрем пользовалось эскимо и апельсиновый сок. Их брали в несколько раз чаще.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Генпрокуратура смогла пресечь попытки поднять цены на продукты с начала пандемии.