Петербуржцам запретили выходить на лед до весны

Жителям Санкт-Петербурга запрещается выходить на лед замерзших водоемов до 15 апреля. Соответствующий документ подписал Александр Беглов, сообщили в Смольном.
Продлено действие штрафов за нарушение этого правила.
В последние дни в северной столице установилась постоянная отрицательная температура воздуха. Однако ледовое покрытие Финского залива и других водоёмов ещё не набрало достаточную прочность, считают специалисты.
Спасатели ежедневно проводят рейды в различных районах Петербурга, убеждая людей уйти с опасной поверхности водоемов.
По данным МЧС, в прошлом году с 1 января по 10 февраля девять человек утонули в Петербурге и Ленобласти после выхода на лед.