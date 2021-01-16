Петербуржцам запретили выходить на лед до весны

Жителям Санкт-Петербурга запрещается выходить на лед замерзших водоемов до 15 апреля. Соответствующий документ подписал Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Продлено действие штрафов за нарушение этого правила.

В последние дни в северной столице установилась постоянная отрицательная температура воздуха. Однако ледовое покрытие Финского залива и других водоёмов ещё не набрало достаточную прочность, считают специалисты.

Спасатели ежедневно проводят рейды в различных районах Петербурга, убеждая людей уйти с опасной поверхности водоемов.

По данным МЧС, в прошлом году с 1 января по 10 февраля девять человек утонули в Петербурге и Ленобласти после выхода на лед.