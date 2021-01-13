В Петербурге снесут все киоски "Роспечати"

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти завершил конкурсное производство в отношении ЗАО «Роспечать». В ближайшее время предприятие будет ликвидировано и исключено из реестра юрлиц, пишет "Ъ".

У "Роспечати" в Петербурге было более двух сотен киосков. Компания была самым крупным распространителем печатной продукции в северной столице. В настоящее время осталось лишь около трех десятков.

Иск о банкротстве компания подала в 2017 году. Все это время длилось конкурсное производство. Кредиторы успели предъявить "Роспечати" требования на сумму более 82 млн руб.

Напомним, федеральное агенство "Роспечать" было расформировано по указу президента в ноябре.