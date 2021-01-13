Петербуржцы жалуются, что в метро не работает новая система скидок

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на стоимость проезда в метро – цены выше, чем обещали власти Северной столицы. Свои претензии петербуржцы публиковали «ВКонтакте» и Facebook.

Выяснилось, что владельцы карт «Мир» могут заплатить за одну поездку 44 руб., если есть электронная «Единая карта петербуржцы» на базе системы «Мир» - 39 руб. Если использовать те же карты, но со смартфона, то может стать еще дешевле, обещали власти (36 и 33 руб.), однако оказалось, что важно, на какой системе работает телефон.

Как пишут "Невские новости", приложение работает только на ОС Android, а владельцы Apple с системой iOS скидки получить не могут.

Эксперт в сфере автоматизированных систем оплаты проезда, безналичных и бесконтактных платежей на транспорте Лев Денисов рассказал, что Национальная система платежных карт не работает с "афйонами", так как операционная система iOS более закрытая.

Между тем, остается возможность сэкономить на проезде с помощью других способов: сохранятся скидки на проезд по льготным билетам, например, «Подорожник».

Как писал Санкт-Петербург.ру, в целом в этом году проезд в метро и на наземном транспорте в нашем городе подорожал. Одна поездка обойдется в 55-60 руб.