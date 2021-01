Илон Маск прокомментировал день рождения академика Сергея Королева по-русски

Сергей Павлович Королев родился в 1907 году в Житомире. Он стал основоположником российской космонавтики. В 1957 году Королев запустил на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник, а также сконструировал корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин летал в космос.

Ранее Маск отмечал, что ему нравится русский язык и иногда он использовал его в своем Twitter. Например, по-русски ответил на вопрос с мемом And how do you like this? («Как тебе такое?»). «Ха-ха, офигенно», — отреагировал владелец Tesla.