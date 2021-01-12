"Ситимобил" проверит всех таксистов после инцидента с онанирующим при пассажирке водителем

Компания "Ситимобил", попавшая в поле зрения СМИ из-за скандальной ситуации с мастурбирующим при клиентке водителем, планирует сделать все, чтобы избежать таких ситуаций в будущем. Об этом Санкт-Петербургу.ру, рассказали в пресс-службе компании.

В "Ситимобил" выразили возмущение ситуацией, в которую попала петербурженка Мария Дьякова, ехавшая на такси в аэропорт Пулково. Водитель пытался вести с девушкой неприличную беседу, включил порно, а после остановился на обочине, чтобы удовлетворить себя. Пассажирка сняла видео с места происшествия.

В компании назвали ситуацию вопиющей.

"Мы шокированы, что так повёл себя водитель, подключенный к нашей платформе", - подчеркнули там.

"Ситимобил" планирует провести аудит всех водителей, подключенных к платформе через этот таксопарк." Также мы планируем пересмотреть правила отбора и подготовки водителей, чтобы исключить подобные ситуации. Всем остальным партнёрам и таксопаркам мы разошлём предупреждение о более тщательной работе с подготовкой и проверкой водителей и обновлённые правила отбора водителей", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Также будут разработаны новые правила приема и отбора водителей.