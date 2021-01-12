Приговор историку Соколову обжаловали

Адвокат историка Олега Соколова подал апелляцию, намереваясь добиться смягчения наказания. Об этом 78.ru рассказал сам Сергей Лукьянов.

В частности, защитник попросил суд учесть в качестве смягчающих несколько обстоятельств: признание вины Соколовым, активное участие в расслдование и т.д.

Рассмотрение жалобы может состояться весной.

В свою очередь, адвокат семьи убитой Александра Бакшеева сообщила ИА REGNUM, что намерена отреагировать возражениями на апелляцию со стороны Соколова.

Приговор был вынесен 25 декабря 2020 года. Соколова признали виновным в убийстве его сожительницы, аспирантки Анастассии Ещенко. Историк пытался скрыть следы убийства, расчленив труп и утопив пакеты с частями тела в Мойке.