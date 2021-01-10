С понедельника школы Петербурга начинают очное обучение

С 11 января школы Петербурга возобновят очную работу в нормальном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Если у родителей есть желание оставить школьников на смешанном обучении, они могут это сделать. Учиться дома можно будет как минимум до конца второго полугодия.

Смешанное обучение оставлено для тех, у кого в семье есть подозрение на заболевание.

Смотреть уроки можно будет через интернет, а домашние задания отправлять по почте.

Отметим, что технологические аспекты портала для дистанционного обучения в прошлом году вызывали вопросы как школьников и их родителей, так и учителей.