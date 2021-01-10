Петербуржцам рассказали, на кого жаловаться, если отравились едой в ресторане

В ситуации, когда гости ресторанов получили отравление из-за халатного отношения владельцев и работников заведения к своему делу, Роспотребнадзор советует соблюдать определенный порядок действий.

В ведомстве посоветовали при появлении симптомов отравления обратиться в больницу и получить медицинское заключение. Также необходимо иметь чек из ресторана или кафе, в котором подали некачественную еду.

Эти документы нужно прикрепить к претензии владельцу ресторана. В качестве компенсации посетитель может потребовать возврата денег за еду, компенсации стоимости лечения или компенсации утраченного заработка в случае необходимости отправиться на больничный. Образцы претензий можно найти здесь.

Если в точке общепита отказали удовлетворить жалобы посетителя, можно обращаться в суд и в Управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Самые популярные блюда, которые вызывают отравление, - это шаверма, рулеты, паштеты и т.д.

Как писал Санкт-Петербург.ру, также нередки случаи порчи овощей, майонезных салатов и других скоропортящихся продуктов.