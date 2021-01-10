В петербургском парке в морозные дни распустились розы

В парке 300-летия октября в Приморском районе распустились розы. Их запечатлел петербургский фотограф Антон Кубышкин и разместил фото в группе «Грибы и Грибники» «ВКонтакте».

Также он поделился фотографиями цветущей брусники в Юнтоловском заказнике.

Фотолюбитель объяснил необычное явление тем, что была очень тёплая осень, что послужило поводом для повторного цветения ягоды.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе на несколько дней задержалась морозная погода. Температура опускается до -13 градусов, и, кажется, это не предел. По данным синоптиков, в воскресенье температура может упасть до -17.