Полсотни рыбаков оштрафовали на льду Финского залива

Сотрудники Смольного, МЧС и полицейские провели рейд на Финском заливе близ Красносельского района, где толщина льда не превышает 10 см. Несмотря на угрозу для жизни, на льду находилось множество петербуржцев, 50 из них получили штрафы, не желая уходить со льда.

Однако большинство все же прислушались к призывам спасателей и отправились на берег. Среди получивших предупреждение были и родители с детьми.

Как писал Санкт-Петербург.ру, выход на лед в нашем городе запрещен до 15 января, когда будет оцениваться состояние льда и может быть принято решение о снятии запрета. Пока же штраф за нарушение достигает 5 тыс. руб.