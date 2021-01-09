Мороз привел петербургских энергетиков в "боевую" готовность

С сегодняшнего дня энергетики Петербурга перешли на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января и будет действовать до 9:00 часов 12 января, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Данный режим вводится в связи с понижением температуры воздуха в Северной столице. В ближайшие дни синоптики обещали местами ночной мороз в -20 градусов.

Будет организовано круглосуточное дежурство дополнительных ремонтных бригад. Также компании будут контролировать эксплуатацию систем энергоснабжения и выполнение аварийно-восстановительных работ.

Отметим, что введение режима произошло на фоне аварий теплосетях. Ранее Санкт-Петербург.ру писал об авариях в Василеостровском и Адмиралтейском районах.