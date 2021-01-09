Пушкин получит пять новых машин "скорой помощи"

У станции скорой помощи №4 в Пушкине появится пять новых автомобилей. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей поездки 8 января.

На станции работает свыше 200 специалистов. В их ведении район из более чем 240 тыс. человек, включая 56 тыс. детей.

Сейчас у станции 19 машин скорой.

По словам Беглова, необходимо думать о будущем, когда население района вырастет и двух станций скорой с текущим парком авто может начать не хватать.

В ходе визита губернатор подарил станции две кофемашины.