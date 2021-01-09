Петербург пережил самую морозную ночь в этом году

Ночь с пятницы на субботу в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В городе были зафиксированы -10,5 градуса.

В субботу в северной столице сохранится морозная погода, которую определит антициклон. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура местами опустится до -10...-12 градусов, что немного ниже климатической нормы для этого дня.

Атмосферное давление чуть выше нормы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в ближайшие дни будет холодать. К 11 января местами ожидаются ночные морозы в -20 градусов, однако надолго холода не задержатся и вскоре горожане и жители области заметят повышение температуры.