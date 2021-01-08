В Подмосковье скончался создатель "Бабушки Агафьи"

В частном доме в Подмосковье скончался Андрей Трубников - создатель брендов «Бабушка Агафья» и Natura Siberica Андрей Трубников. Как сообщает РБК, подобности уточняются.

Трубникову было 60 лет.

Он запустил "Бабушку Агафью" 18 лет назад, а 12 лет назад Natura Siberica.



Ранее бизнесмен перерегистрировал свои бренды на эстонскую компанию OU Good Design.

Летом 2020 года сообщалось, что NS грозило закрытие из-за возможного иска на 4,5 млрд руб. Решение суда об обеспечительных мерах в компании эксперты сочли стремлением выжать с рынка крупного игрока.