В Подмосковье скончался создатель "Бабушки Агафьи"

В частном доме в Подмосковье скончался Андрей Трубников - создатель брендов «Бабушка Агафья» и Natura Siberica Андрей Трубников. Как сообщает РБК, подобности уточняются.
Трубникову было 60 лет.
Он запустил "Бабушку Агафью" 18 лет назад, а 12 лет назад Natura Siberica.
Ранее бизнесмен перерегистрировал свои бренды на эстонскую компанию OU Good Design.
Летом 2020 года сообщалось, что NS грозило закрытие из-за возможного иска на 4,5 млрд руб. Решение суда об обеспечительных мерах в компании эксперты сочли стремлением выжать с рынка крупного игрока.