Илон Маск стал самым богатым мужчиной на Земле

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

Аналитики сообщили о росте цен в 2021 году

Петербург будут очищать от снега восемь сотен машин

Петербургские спасатели прогнали со льда более ста человек

Как писал Санкт-Петербург.ру, в конце прошлого года состояние Маска сильно "подтаяло". За сутки 19-20 декабря сбережения глвы SpaceX сократились на 8,8 млрд долларов. Состояние Маска на закрытии торгов 21 декабря оценивалось в 144,7 млрд долларов. Акции Теслы сильно выросли на торгах 7 января 2021 года.

Знаменитый американский бизнесмен Илон Маск получил титул самого богатого человека в мире. Таким образом, он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает CNBC.

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