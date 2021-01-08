Илон Маск стал самым богатым мужчиной на Земле

Знаменитый американский бизнесмен Илон Маск получил титул самого богатого человека в мире. Таким образом, он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает CNBC.
Состояние главы Tesla оценивается минимум в 185 млрд долларов.
Безос оставался самым богатым человеком Земли последние три года.
Как писал Санкт-Петербург.ру, в конце прошлого года состояние Маска сильно "подтаяло". За сутки 19-20 декабря сбережения глвы SpaceX сократились на 8,8 млрд долларов. Состояние Маска на закрытии торгов 21 декабря оценивалось в 144,7 млрд долларов. Акции Теслы сильно выросли на торгах 7 января 2021 года.
Еще одним богачом из топ-3 является Бернар Арно - глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH).