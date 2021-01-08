В петербургском метро нашли улыбающееся ископаемое

Участники "Кружка любительской палеонтологии" в группе в "ВКонтакте" обнаружили на станции метро "Московский проспект" унылую рожицу мумии.

Как выяснилось, это срез раковины наутилоидеи, известный со времен палеозоя. Любители нашли ее на одной из стен и опубликовали снимок в сообществе.

Отметим, что ископаемые в метрополитене Петербурга - не редкость. Также они есть и в Эрмитаже. Но рекордсменом по вкраплениям умерших миллионы лет назад существ, конечно, является московское метро, где масштабы облицовки станций и их количество превышают петербургские.