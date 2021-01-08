Петербургские спасатели прогнали со льда более ста человек

Спасатели сняли со льда свыше 100 человек за сутки. В петербургском управлении МЧС отчитались, что с Невы у проспекта Обуховской Обороны на берег доставили двоих детей, с которыми провели воспитательную беседу.

На речке Глухарке на пересечении Богатырского и Шуваловского проспектов безответственность проявили свыше ста петербуржцев, находившихся на опасной поверхности.

Запрет на выход на лед действует до 15 января. Он объясняется непрочностью ледовой поверхности на водоемах Петербурга, так как морозная погода установилась в нашем городе лишь недавно. В зависимости от метеоусловий, запрет могут продлить или снять. Пока же за выход на лед можно получить штраф.

Спасатели проводят регулярные рейды, уговаривая рыбаков и отдыхающих не выходить на опасные участки на реках и заливе.