Петербург будут очищать от снега восемь сотен машин

В пятницу петербуржские дороги и придомовые территории будут убирать более 800 машин и свыше 1,1 тыс. дворников. Об этом сообщили в городском Комитете по благоустройству.
Уборка идет также в парках и скверах, где уборку ведут еще более 50 машин и 200 человек.За минувшие сутки из северной столицы вывезено более 6,3 тыс. кубометров снега.
Как писал Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 8 января, в нашем городе не ожидаются осадки, хотя будет облачно. Синоптики обещают похолодание. В ближайшие ночи местами подморозит до -15 градусов.