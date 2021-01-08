Пятница принесет петербуржцам морозы

В Петербурге прогнозируется морозная погода без осадков всю пятницу и выходные. В городском управлении МЧС предупреждают пешеходов и автолюбителей: на дорогах и тротуарах будет гололедица, стоит проявить максимальную осторожность.

Температура опустится до -6, не совсем крещенские морозы, но все же не новогодний плюс.

Ветер не разгонится, будет дуть с северо-востока.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

За уик-энд синоптики ожидают дальнейшее понижение температуры. Ночью местами будет до -15. В Ленобласти местами может пройти небольшой снег. С 11 января морозы будут ослабевать.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе прогнозируется две волны холода.