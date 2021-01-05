Беглов попросил строителей завершить корпус НИИ им. Джанелидзе на год раньше

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал с проверкой на стройке нового корпуса НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Завершиться возведение корпуса по плану в 2022 году, однако градоначальник потребовал сделать это раньше.

Он отметил, что работы нужно ускорить и сдать корпус в 2021 году. Он также пообещал строителям добавить средств на стройку и орден, если корпус завершат в сентябре.

Причиной для спешки стала эпидемиологическая ситуация в нашем городе.

Как писал Санкт-Петербург.ру, строить четырехэтажный корпус начали в 2020 году. Его будет соединять с главным корпусом отапливаемый переход.

Отметим, что рекордно быстрые стройки - не редкость в этом году, так как пандемия коронавируса послужила важным фактором вложений в медицину. Например, в Петербурге возвели новый корпус Госпиталя Ветеранов войн.