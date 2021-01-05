Специалисты рассказали петербуржцам, кто должен платить за разбитые бутылки в супермаркете

Специалисты Роспотребнадзора ответили на популярный вопрос, что делать, если был случайно повреждён ещё не оплаченный товар в магазине.

Пресс-служба ведомства пояснила, что, если покупатель случайно уронил с полки бутылку вина и она разбилась, то сотрудники магазина не в праве требовать с него деньги.

Порча товаров - или, говоря юридическими терминами, имущества магазина на его территории до момента оплаты является не ответственностью покупателя, а риском самой фирмы.

Можно ссылаться на ст. 111 Гражданского кодекса РФ.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Генпрокуратура рассказала, что благодаря проверкам в 2020 году удалось избежать роста цен на продукты в ряде регионов.