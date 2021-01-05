Генпрокуратура рассказала о попытках завысить цены на продукты

Генпрокуратура смогла пресечь попытки поднять цены на продукты с начала пандемии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос агентства.

В пандемию для защиты прав граждан прокуроры стали активнее работать с сообщениями о завышенных цена. Прокуроры наладили мониторинг, взаимный обмен информацией с ФАС и проводили регулярные проверки.

Цены сдерживали в различных регионах России, включая Москву, Башшкирию, Забайкалье и др.

В первом полугодии 2020 года проверки выявили более 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары. К ответственности привлекли 330 виновных лиц.

Также были предотвращены попытки ряда хозяйствующих компаний, хранящих зерно, необоснованно увеличить цены на свои услуги, что могло привести к повышению стоимости муки, хлеба и макарон. Например, в Саратовской и Новосибирской областях после прокурорского вмешательства элеваторы-хранители снизили цену услуг на 40%.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в конце декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство сможет вводить предельные цены на отдельные категории товаров первой необходимости.