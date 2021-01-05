Россияне боятся, что в новом году будет хуже, чем в 2020-м

Каждый девятый россиянин больше всего боится, что новый год окажется хуже прошлого. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, передает РИА Новости.

7% переживают за проблемы в образовании, еще 6% боятся продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений.

По 5% опрошенных опасаются одиночества и обвала рубля. 4% больше всего боятся закрытых границ.

Самым распространненным стал страх безработицы - 33%. 27% боятся, что будет не хватать денег.



17% россиян беспокоятся о здоровье, своем и близких.

При этом каждый пятый не питает никаких страхов по поводу 2021 года.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 2020 год изменил жизнь 47% россиян. Многие считают этот год самым трудным за всю жизнь.