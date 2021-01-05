К Петербургу приблизился антициклон, будет подмораживать

Гребень антициклона повлияет на погоду в северной столице во вторник, 5 января. Будет облачно с прояснениями, без осадков, сообщил в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его данным, температура опустится местами до -3, в Ленобласти до -6 градусов.

Ветер северо-восточный до 7 м/с.

Атмосферное давление выше нормы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, к Крещению все еще будет подмораживать. Синоптики советуют петербуржцам одеваться потеплее и быть осторожнее на дорогах - местами возможна гололедица.