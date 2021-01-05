Петербуржцы постояли в очереди за пышками в день открытия после новогоднего перерыва

Жители Санкт-Петербурга постояли в километровой очереди у легендарной пышечной на Большой Конюшенной улице. Фотографии почти километровой очереди горожане опубликовали в соцсетях.
Заведение открылось, однако работало с ограничениями - внутрь посетителей не пускали. Большинство ожидали своей очереди в масках.
"КП" отмечает, что фото очереди было сделано 3 января.
Как писал Санкт-Петербург.ру, с 4 января кафе и рестораны нашего города снова заработали после новогоднего перерыва. Время работы пока ограничено - до 23 ч. Правило будет действовать до 31 января.