Петербуржцы постояли в очереди за пышками в день открытия после новогоднего перерыва

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

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Как писал Санкт-Петербург.ру, с 4 января кафе и рестораны нашего города снова заработали после новогоднего перерыва. Время работы пока ограничено - до 23 ч. Правило будет действовать до 31 января.

Заведение открылось, однако работало с ограничениями - внутрь посетителей не пускали. Большинство ожидали своей очереди в масках.

Жители Санкт-Петербурга постояли в километровой очереди у легендарной пышечной на Большой Конюшенной улице. Фотографии почти километровой очереди горожане опубликовали в соцсетях.

Ждать на улице желающим отведать традиционное городское лакомство приходилось не менее часа.

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