Спасатели вывели со льда 80 человек

С начала года сотрудники Поисково-Спасательной службы вывели со льда водоемов Петербурга 80 человек.

В первые дни нового года рыбаки поспешили на лед, так как установилась отрицательная температура воздуха. Однако ледовое покрытие Финского залива и других водоемов пока не прочны, поэтому смертельно опасны, предупредили спасатели.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе начали проводить рейды и выводить людей со льда. О штрафах пока не сообщалось, однако по закону за выход на лед до 15 января можно заплатить до 5 тыс. руб.