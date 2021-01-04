Спасатели попросил рыбаков уйти со льда на Невской губе

В Петербурге нет безопасных водоемов для выхода на лед, поэтому рыбакам стоит ловить с берега. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.

3 января полиция и спасатели провели рейд в акватории Невской губы недалеко от Ломоносова и Петергофа. Специалисты обследовали акваторию на катере на воздушной подушке.

Находящихся на льду рыбаков предупреждали об опасности и убеждали покинуть место.

Как писал Санкт-Петербург.ру, до 15 января в нашем городе выходить на лед запрещено под угрозой штрафа до 5 тыс. руб. И, конечно, в теплую погоду, которая стояла в северной столице почти весь декабрь, это попросту небезопасно.