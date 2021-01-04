Ученые прикинули возможности распространения "Болезни Х" из Конго

Данные о том, что в Конго есть признаки возникновения «Болезни X», не означают, что человечеству что-то угрожает. Об этом телеканалу «Звезда» заявил российский вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его мнению, сначала новую болезнь нужно изучить. Пока опасности никакой нет, отметил ученый, пояснив, что публикации могут быть лишь попыткой создать сенсацию из ничего.

В свою очередь, замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов указал, что рано беспокоиться о новой пандемии.

Ранее стало известно, что в Конго женщина заболела неизвестной болезнью. Ее обнаружил микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум. Он назвал возможное новое заболевание «Болезнью X».