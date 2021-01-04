Беглов оговорился, отправив непостроенную карусель в Книгу рекордов Гиннесса

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что ретрокарусель, которую хотели установить на Манежной площади, окажется в Книге рекордов Гиннеса. Однако в пресс-службе градоначальника уточнили, что слова не стоит воспринимать буквально.

Пока заявку на попадание в Книгу не подавали и подавать не собираются.

На эти праздники ни каток, ни карусель на Рождественской ярмарке не появились - из-за коронавирусных ограничений.

Ретрокарусель - это произведение ручной работы немецкого мастера Питера Пэтса. Ее планируется установить 27 мая на день города.