В Петербурге будет холодать

В Петербурге в первый понедельник нового года ожидается похолодание. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура местами опустится до -4 градусов, хотя все последние дни днем держалась около нуля.

Небо будет то затянуто тучами, то немного проглянет солнце. Возможен кратковременный снег.

Ветер южный, потом восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление немного поднимется.

На дорогах возможна наледь, так что пешеходам и водителям стоит быть предельно осторожными.

Как писал Санкт-Петербург.ру, перед Новым годом синоптики предполагали, что на Крещение в нашем городе немного подморозит. Однако сильного похолодания ждать не стоит.