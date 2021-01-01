В 00:01 родился первый петербуржец в 2021 году

Первый ребенок, появившийся на свет в Петербурге в 2021 году - Артем. Мальчик родился в роддоме № 1 на Васильевском острове, сообщили в Комздраве.

Ребенок крупный и весит 4,19 кг, рост 54 см. Это первый малыш в семье.

Мама Артема рассказала, что хотела, чтобы ребенок родился в 2021 году, хотя схватки у нее начались в прошлом году. Таким образом, мальчик родился первого числа первого месяца 2021 года в один час десять минут в роддоме № 1.

Первым ребенком, родившимся в прошлом году, тоже был мальчик. За 2020 год петербургские акушеры сопроводили более 55 тыс. родов.